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بين الناس

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط الأمطار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:56 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 5/2/2021، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
2. اصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية لها.
3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.
4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات( لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.
6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.
7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.
8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.
9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.
10. إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.
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