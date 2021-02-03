رصدتها المتغيرات المكانية.. إيقاف 5 حالات بناء مخالفة بسمالوط

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إن وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالمحافظة رصدت عددا من حالات البناء المخالف بمركز سمالوط ، وعلى الفور تم إيقافها في المهد.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق بين جميع الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف ، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية ، وتحرير محاضر للمخالفين .



















أوضح الدكتور محمد محمود أبو زيد ، نائب المحافظ ، أن المخالفات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات ، تضمنت إيقاف 5 حالات شدة خشبية مخالفة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، لافتًا إلي أن الوحدة مستمرة في رصد أي حالات مخالفة أولًا بأول فور وقوعها .



كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ، حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم، 161 ألف و16 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء .

قال المحافظ ، ان ذلك يأتي، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر ، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير ، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل ، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي .

شدد المحافظ ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد ، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة ، موجهًا رؤساء المراكز، والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.



اقرأ أيضا