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محافظات

بـ18 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنية لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين ، واستكمالًا وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية.

 

جاء ذلك خلال متابعته لنسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه ،  في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية.

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إستمع المحافظ ومرافقوه من المهندس المسؤل لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية بالمحطة  وتمت الإشارة الي انه جاري انشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية بمحطة المعالجة إلي 75% وشبكات الإنحدار  إلي 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%.

 

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامه العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

 

وعلي جانب أخر فقد تفقد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير وصيانة مدرسة عبد القادر قنصوه الثانوية بميت سهيل للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك لتوفير بيئة تعليمية آمنه لأبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم المقدم لهم .

 

كما تفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول المدرسية ، مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول واستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

 

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى  أن المدرسة مقامة على مساحة 2164 م2 وتتكون من  5 طوابق وتضم 18 فصلًا مدرسيًا وبتكلفة مالية 2 مليون و 622 ألف جنيه ، وتم إستلام الموقع سبتمبر 2020 م  وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 80 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية نهاية الشهر الجاري.

 

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

بـ18 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل
بـ18 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل
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