زراعة الشرقية: إزالة 1078 حالة تعد على الأرض الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.





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إزالة 52 حالة تعد على الأرض الزراعية بالشرقية

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد على الأرض الزراعية بواقع 786 حالة تعدي واقعة على مساحة 30 فدان و12 قيراط و5 أسهم أرض زراعية وكذلك إزالة 292 حالة تعدي واقعة على مساحة 8 أفدنة و 17قيراط و 19سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس 2020وحتى31 يناير 2021.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 1078 حالة تعدي علي مساحة 39 فدان و 6 قيراط أرض زراعية, مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأشار "مسعود" إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٣ بمركز بلبيس، و ٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و ١٠٠ كجم بأولاد صقر، و ٩٠ كجم بمشتول السوق، و ٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.