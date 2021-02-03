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برلمان

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات من فوق أسطح البيوت تكلفت 1.5 مليار جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:47 م
الدكتور محمد شاكر،
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلا: "على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس".

وأشار الوزير في تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت قرابة مليار ونصف المليار جنيه.

وأكد أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى في مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، على الرغم من أن الأسلاك غير المعزولة معترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات بسبب عدم التخطيط الجيد، قائلا: فيه شوارع اتساعها أقل من متر.
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