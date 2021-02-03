برلمانية لوزير الكهرباء: متى تُحل مشكلة قراءات العدادات؟

علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، علي بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، اليوم الأربعاء ، قائلة إن مشكلة أخطاء القراءات والفواتير ما زالت كبيرة ، متساءلة : متى تحل هذه المشكلة ؟ وما نسبة الإنجاز في تحويل العدادات لعدادات مدفوعة مقدمًا حتى تحل مشكلة القراءات ؟.









وأضافت "السعيد" في كلمتها علي هامش الجلسة العامة ، أن أسعار شرائح الكهرباء للمواطنين عالية جدًا ، على الرغم من أن تكلفة الانتاج كان يجب أن تقل، مشيرة إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت إلى حد كبير ، متابعة "ما زلتم تحددون التكلفة بشكل أعلى وتعطون مرتبات وحوافز عالية جدًا للشريحة العليا من الموظفين والمستشارين وفي الآخر كله على حساب المستهلك".









وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه علي الرغم من تخفيض شرائح الكهرباء نسبيًا إلا أنها ما زالت مرتفعا وتعرقل منافسة منتجاتنا عالميًا ، لافتة إلى أن الطاقة تأخذ نسبة عالية من الانتاج تصل لـ ٤٠٪؜ ونحن نشكوا من تعثر المصانع وخاصة الصغيرة .









وأشارت "السعيد" إلى أنه في محافظة أسيوط تم إغلاق المصانع في مدينة الصفا بسبب فواتير الكهرباء.