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توك شو

شاهد.. لحظة التهام النيران بمستودع قطع غيار للسيارات في روسيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:52 م
حريق
حريق
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد  مصرع 4 أشخاص بحريق بمستودع في كراسنويارسك في روسيا. 

وقالت لجنة التحقيق الروسية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بحريق شب في مستودع بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا. 

وذكرت اللجنة أنه جرى العثور على جثة أحد العمال في مبنى مستودع قطع الغيار الذي التهمته النيران. 

وأشارت اللجنة إلى أنه تم كذلك العثور على جثث رجال الأطفاء الثلاثة، الذين تم الإعلان سابقا عن اختفائهم في مكان الحريق.

وقال مصدر في اللجنة إن المعطيات الأولية تدل على أن الثلاثة قتلوا بعد انهيار السقف عليهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن 3 من عناصر الإطفاء فقدوا، أثناء إخماد حريق بمساحة 3.5 ألف متر مربع، في مستودع قطع غيار السيارات في مدينة كراسنويارسك السيبيرية.

وأضاف المصدر: "تم فقدان الاتصال بمجموعة في خدمة الحماية من الغاز والدخان تتكون من ثلاثة أشخاص"، ويجري التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحريق.
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