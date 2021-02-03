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تكنولوجيا

أندرويد وآيفون.. كيفية نقل دردشات وصور واتسآب في 6 خطوات فقط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:59 م
تيليجرام وواتساب
تيليجرام وواتساب
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شيماء عبد المنعم
يعد تطبيق تيليجرام Telegram، المنافس الأقوى لتطبيق واتسآب WhatsApp لسنوات، والذى سحب منه البساط أكثر بعد الجدل المثار حديثًا حول تحديث سياسة الخصوصية المحدثة، والتي سوف تجبر مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في شهر مايو المقبل على مشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك.

ولحسن الحظ، قدم تطبيق تيليجرام ميزة فريدة تتيح لمستخدميه نقل سجل دردشات واتسآب إلى منصته بسهولة، إلى جانب نقل الملفات والفيديوهات والصور من واتسآب أو أي تطبيق آخر إلى تيليجرام إذا كان المستخدم يرغب في ترك المنصة التي يتعامل معاه واستخدام التطبيق الروسي، وفق ما ذكره موقع "pocket-lint". 


أولا: كيفية نقل دردشات واتسآب على هواتف آيفون:

1. افتح تطبيق واتسآب على هاتفك الآيفون، ثم حدد المحادثة التي تريد نقلها. 

2. انقر على اسم جهة الاتصال أو اسم المجموعة في الجزء العلوي، ثم اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat.

3. من النافذة المنبثقة، انقر على خيار تصدير المحادثة مع إرفاق الوسائط أو بدونها، ثم اختر تطبيق تيليجرام.

4. من تطبيق تيليجرام حدد نفس الاسم لجهة الاتصال أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها. 

ثانيا: كيفية نقل دردشات واتسآب على هواتف أندرويد:

1. افتح المحادثة التي تريد نقلها على واتسآب على هاتفك الأندرويد، انقر على أيقونة النقاط الثلاثة الأفقية أعلى يمين المحادثة.

2. انقر على خيار المزيد More.

3. اضغط على خيار تصدير الدردشة Export Chat.

4. من النافذة المنبثقة انقر على خيار تضمين الوسائط Include Media، لاختيار تصدير الدردشة مع إرفاق الوسائط.

5. اختر تطبيق تيليجرام من قائمة المشاركة.

6. حدد المحادثة أو المجموعة التي تريد استيراد المحادثة إليها في تيليجرام، حدد خيار استيراد Import، ثم انتظر عدة دقائق حتى تنتهي عملية النقل.
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