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أخبار العالم

بسبب كورونا.. نداء عاجل من شرطة الشارقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:13 م
شرطة الشارقة
شرطة الشارقة
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محمود نوفل
وجهت ‏القيادة العامة لشرطة الشارقة نداء عاجلا لجميع المقيمين علي أرض الاماراة " مواطنين - وافدين" بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات بشأن فيروس كورونا. 

وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏القيادة العامة لشرطة الشارقة تدعو الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس ‎كوفيد_19.

وخصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة رقم 901 علي مدار الساعة للابلاغ عن أي مخالفة بشأن الإجراءات الاحترازية. 

وكانت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، اعلنت إنها لن تقبل مسافرين من غير السعوديين على متن رحلاتها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه يأتي ذلك بناء على توجيهات المملكة، حيث لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت أمس، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ضوء إجراءاتها لاحتواء فيروس كورونا.

وأشارت طيران الإمارات إلى أن الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وطالبت العملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة، بالاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.

وتضمنت الدول التي تم حظر السفر منها إلى المملكة، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان ومصر والهند واليابان.

كما شمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.



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