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برلمان

عاصم الجزار للنواب: 170 مليار جنيه تكلفة برنامج وزارة الإسكان من 2018 حتى الآن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:26 م
المهندس عاصم الجزار
المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان إن الوزارة تعمل على عدة محاور تتعلق بالبنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأضاف - خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب - إن المحاور والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في البرنامج الحكومي بتكلفة 170 مليار جنيه من يونيو 2018 وحتى  يناير 2021 . 

وأوضح ان وزارة الإسكان تعمل على توفير وحدات سكنية ، و تطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية وغير الآمنة ، وتستهدف تحقيق العدالة في الاسكان ودعم الفئات غير القادرة من خلال برنامج الاسكان الإجتماعي ، ومساندة الفئات الأخرى.

واشار إلى أنه تم تنفيذ مليون و200 الف وحدة سكنية بتكلفة 450 مليار جنية  وقد هذا العمل الجاد اكثر من 3 مليون ونصف المليون فرصة عمل وذلك منذ عام 2018 وحتي الان.

وأوضح انه تم تنفيذ 215 الف وحدة إسكان إجتماعي إشتملت كافة المحافظات ، وللفئات المتوسطة 56 الف وحد سكنية، مشيرا الى أنه تم تنفيذ  85 ألف وحدة إسكان إستثمارى بإجمالي  200 مليار جنية ، وفي في سيناء واسوان تم إنشاء 3000 وحدة بقيمة 2.6 مليار جنيه . 

وقال الجزار إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

‫و قال  أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍي تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

و لفت  إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق  وجارٍي تطوير عدد آخر.

و اكد  أنه تم حتى تسكين  عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مؤكدًا أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
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