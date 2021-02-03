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فن

من كواليس مسلسلها القادم..هنا الزاهد تبهر متابعيها من أحدث ظهور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت هنا الزاهد فى الصورة من كواليس مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، وعلقت الفنانة هنا الزاهد على الصورة :"ساندي ابراهيم التابعي و النسناس بتاعها بودي. مسلسل حلوة الدنيا سكر قريب جدا مين متحمس ؟#حلوة_الدنيا_سكر".

وسيعرض لـ الفنانة هنا الزاهد قريبًا مسلسل جديد "حلوة الدنيا سكر"، وتقدم خلاله هنا الزاهد 9 شخصيات مختلفة، ويصاحبها عدد من نجوم الفن.

 

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

 

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.


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