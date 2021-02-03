بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة لافتة وجذابة تبرز جمالها.





وتألقت بها ريهام أيمن ، ببنطال كاجوال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية معه بلوفر أنيقا وجذابا باللون البينك.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة ليتناسب مع ظهورها اللافت.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون البني، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع أسورة لليد.