ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:54 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بإطلالة لافتة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت بها ريهام أيمن، ببنطال كاجوال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية معه بلوفر أنيقا وجذابا باللون البينك.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة ليتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في "المكياج" على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون البني، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع أسورة لليد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة شتوية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

لوك جديد.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بـ الجينز المقطع.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

هل تنخفض الرواتب في السعودية بسبب كورونا.. خبير اقتصادي يوضح

سيدة تزرع كاميرات لتصوير ابنتها أثناء النوم واكتشفت مفاجأة.. شاهد

تعرف علي مدة غياب فرجاني ساسي عن مباريات الزمالك عقب طرده أمام غزل المحلة

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

عودة للوراء.. "الوزراء الكويتي" يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة