نيسان تطلق Micra أكثر سيارة اقتصادية في موديلاتها.. فيديو

من المعروف أن السيارة نيسان Micra من أكثر السيارات الصغيرة العملية والإقتصادية في العالم، ولكن هذا النموذج الجديد الذي أطلقته نيسان مؤخرا، من هذه السيارات يتميز بالكثير من الأناقة .





وسنجد أن السيارة جاءت بتعديلات في تصميم الواجهة الأمامية ، وخصوصا مع تصميم مصابيح الضباب ،مع ممتصات الصدمات ، بالإضافة شكل خطوط الإضاءة في المصابيح الخلفية.





أما التعديلات فقد طالت أيضا قمرة السيارة ،وجاء تغيير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف، مع تدفئة المقاعد والمقود ، وزودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 6.75 بوصة ، مع وجود مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات الامامية والخلفية ، وذلك لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة .





السيارة تستمد قوتها بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 لتر وعزم 106 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات ،كما حصلت السيارة على مقاعد بتصميم جديد بالإضافة نظام مولتيميديا ، وقادرة على الاتصال مع الهواتف Android Auto و Apple CarPlay.



