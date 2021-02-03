بتكلفة 220 مليار جنيه.. رئيس السكة الحديد يعلن خطة الهيئة حتى 2024

عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة عمل الهيئة، لافتا إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات السكة الحديد بإجمالي ٢٥٧ مشروعا بإجمالي تكلفة ٢٢٠ مليار جنيه حتي عام ٢٠٢٤، وتم تنفيذ ١٧٧ مشروعا بإجمالي تكلفة ٤٥ مليار جنيه وجارٍ تنفيذ ٥٢ مشروعا بإجمالي تكلفة ٤٣ مليار جنيه، ومخطط البدء فى تنفيذ ٢٨ مشروعا بإجمالي تكلفة ١٣٢ مليار جنيه.





وأضاف "رسلان"، في اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أنه بالنسبة لتطوير المزلقانات تم التخطيط لتطوير ١١٠٢ مزلقان إضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد ١١٢٠ مزلقانا بإجمالي تكلفة ٢.٥٤٨ مليار جنيه.





كما تم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ ٧٣٢ مزلقانا، كما تم الانتهاء من تطوير نظام التحكم بعدد ٤٧٩ مزلقانا بإجمالي تكلفة ١،٧ مليار جنيه.





وجارٍ تطوير الأعمال المدنية لـ ٣٧٠ مزلقانا وتطوير نظم وتطوير نظم التحكم لـ ٦٤١، مزلقان بإجمالي تكلفة ٨٤٨ مليون جنيه كما تم التخطيط لتجديد سكة حديد طوال ١٤١٨كم + ٢٠٥٣ مفتاح بإجمالي تكلفة ١٤،٢مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول ٥٠٠كم إضافة لـ ٥٩١ مفتاح بتكلفة ٣،٩ مليار جنيه وجاري تنفيذ تجديدات بطول ١٠٠كم إضافة لـ ٧٥٠ مفتاحا بتكلفة ٢،٧ مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ تجديدات بطول ٨١٨ كم إضافة لـ ٧١٢ مفتاحا بإجمالي تكلفة ٧،٦ مليار جنيه وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجار التنسيق مع الشركات المتخصصة.





بالاضافة إلى تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجررات وذلك في ضوء خطة عمل وزارة النقل والمواصلات وايضا تطوير المحطات وإعادة تاهيل ١٨٠ محطة بالإضافة الي اعادة تاهيل ١٧٦ محطة بإجمالي تكلفة ١،٧ مليار جنيه وجاري تحسين ٤ محطات بالاضافة لتطوير عربات نقل الركاب وتطوير عربات النوم في القطارات،بالاضافة لتطوير عربات نقل البضائع وتم الانتهاء من توريد ١٣١ عربة حاويات.





وأكد "رسلان" أنه تم إنشاء معهد لوردان ويعطي شهادة فوق المتوسط ويتم تعيين الخريجين للعمل في هيئة السكة الحديد، حيث إنه يدرب الخريجين علي العمل في هيئة السكة الحديد بما يتناسب مع التطورات التي تتم في الهيئة.



