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أخبار العالم

إثيوبيا تعلن إحباط هجومين على سفارة الإمارات في أديس أبابا والسودان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الأربعاء ، نقلًا عن بيان صادر عن جهاز المخابرات، إن إثيوبيا اعتقلت 15 شخصًا بسبب مؤامرة لمهاجمة سفارة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (EPA) أن المجموعة كانت تعمل بتوجيه من الأجانب. وقالت الوكالة إنه تم ضبط كمية غير محددة من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وذكرت أن "المجموعة أخذت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح البشرية".

من جانبها قالت وكالة "رويترز" أن الخارجية الإماراتية لم ترد على طلب بالتعليق.

وقالت وكالة حماية البيئة إن مجموعة ثانية من المشتبه بهم كانت تخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية للإمارات في السودان المجاور.

وقالت الوكالة إن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يعمل مع نظرائه السودانيين بشأن هذا الجانب من المؤامرة. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية.

وذكرت وكالة حماية البيئة أنه تم رصد بعض المشتبه بهم الخمسة عشر بالقرب من السفارة.

وقالت وكالة الأنباء إن آخرين تلقوا مبالغ نقدية من رعاتهم ، مضيفة أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل في السويد.

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