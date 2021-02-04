منع تشوهات الأجنة إحداها .. تعرف على فوائد السبانخ للحامل

تعتبر السبانخ من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمغذيات النباتية والمعادن، كما ان السعرات الحرارية بها قليلة جدًا، لذلك فهي مناسبة جدًا لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.
وتعتبر السبانخ مصدر قوي جدًا بالفيتامينات مثل ”أ – ك – د” وغنية أيضا بالمعادن كما تحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والفسفور والنحاس والبروتين وحمض الفوليك والألياف الغذائية.
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ويمكن ان تحصل النساء الحوامل على فوائد السبانخ عبر تناولها على شكل سلطة أو بطهيها مع الصلصة والأرز، وفي السطور التالية سوف نتطرق إلى أهمية و فوائد السبانخ للحامل، ومن أهمها:
1- التخلص من الإرهاق والتعب:
تحتوي السبانخ على فيتامينات E و C ذات خصائص مضادة للأكسدة موثقة جيدًا وهي مفيدة للغاية للحامل ولمنع الإرهاق والشعور بالتعب الذي يصاحب النساء في هذه المرحلة.
2- الحفاظ على سلامة التبويض:
تعتبر السبانخ مفيدة للسائل المحيط جريب البويضة (الموجود في المبيض)، وذلك لأنها غنية بفيتامين هـ، مما يشكل حاجزًا وقائيًا حول البويضة، ويُعتقد أن فيتامين سي يؤثر على إنتاج البروجسترون وقد تم قياسه بكميات كبيرة بعد خروج البويضة من جرابها أثناء التبويض.
3- تقليل التهاب بطانة الرحم:
تشير الأبحاث الجديدة إلى أن تناول كميات كبيرة السبانخ الغنية بفيتامينات E و C قد يكون مفيدًا بشكل خاص في تقليل الالتهاب المرتبط بتطور بطانة الرحم وتطورها، حيث ان بطانة الرحم هي سبب شائع للعقم وحالة طبية تؤثر على 2 إلى 10 في المائة من النساء الأمريكيات.
4- تزيد من نسبة الخصوبة لدى النساء:
حمض الفوليك (فيتامين ب 9) هو عنصر غذائي موجود بوفرة فى السبانخ، وتناوله خلال فترة ما قبل الحمل وأوائل الحمل، قد تم ربطها بتحسن نسبة الخصوبة لدى الإناث.
وخلصت الأبحاث التي أجريت في جامعة هارفارد إلى أن النساء اللائي تناولن ما لا يقل عن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا (في شكل طعام أو مكمل) كن أقل عرضة بنسبة 40 في المائة تشخيص عقم التبويض على مدى ثماني سنوات.
5- منع تشوهات الأجنة:
واثبتت الدراسات ان كميات كافية من السبانخ الغنية بحمض الفوليك ضرورية أيضًا لمنع عيوب الأنبوب العصبي أو التشوهات الخطيرة في دماغ الجنين والحبل الشوكي؛ حيث يتطور الأنبوب العصبي للجنين في الشهر الأول من الحمل، لذلك تظهر العيوب غالبًا قبل أن تدرك المرأة أنها حامل.