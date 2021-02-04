منع تشوهات الأجنة إحداها .. تعرف على فوائد السبانخ للحامل

وخلصت الأبحاث التي أجريت في جامعة هارفارد إلى أن النساء اللائي تناولن ما لا يقل عن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا (في شكل طعام أو مكمل) كن أقل عرضة بنسبة 40 في المائة تشخيص عقم التبويض على مدى ثماني سنوات.