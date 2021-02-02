فوائد سلطة السبانخ وأضرارها للريجيم

5. نسبة عالية من مضادات الأكسدة نظرًا لارتفاع حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضار ، فإنه يساعد على تقليل مستوى الحمض الأميني في الجسم ويقلل من مخاطر تصلب الشرايين .





6. تحارب الخلايا السرطانية

بفضل وجود الكلوروفيل والفلافونويد والمحلول الموجود في السبانخ ، فإنه يساعد في مكافحة تكوين الخلايا السرطانية .





7. يعالج الساد

يحارب مشاكل الرؤية مثل العمى الليلي وإعتام عدسة العين مع وجود فيتامين أ .





8. تحارب مشاكل المعدة

نظرًا لأن السبانخ غنية بالألياف، فإنها تساعد في مكافحة مشاكل المعدة مثل التهاب القولون والقرحة وسوء الهضم والإمساك.





9. تحارب هشاشة العظام

يحارب هشاشة العظام لأن فيتامين K الموجود في السبانخ يساعد على ترسيخ الكالسيوم في عظامك ، مما يضمن صحة وقوة العظام.





10. يكافح ارتفاع ضغط الدم

السبانخ أنه يحارب ارتفاع ضغط الدم . من أفضل الفوائد الفعالة لعصيرأنه يحارب ارتفاع ضغط الدم .





11. جيد للحامل

مفيد للغاية للحوامل ، لأنه يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجنين النامي. إلى جانب ذلك ، سيعزز أيضًا كمية ونوعية الحليب المنتج في جسم الأم .



