فوائد سلطة السبانخ وأضرارها للريجيم

تحتوي السبانخ على العديد من الفيتامينات، وأهمها الأحماض الأمينية والحديد واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات A و C و K و E و B، والمعادن الموجودة في السبانخ قلوية بطبيعتها وتساعد على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني في جسمك.
وتعد السبانخ من الخضراوات الورقية الخضراء المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والكاروتين وحمض الفوليك ، يُنصح دائمًا بتناول السبانخ نيئًا ، مرة واحدة على الأقل يوميًا، بشرب كوب من عصير السبانخ كل يوم.
فوائد شرب عصير السبانخ يوميا
1. يمنع فقر الدم
يساعد مستوى المحتوى الغذائي العالي في السبانخ في تكوين خلايا الدم الحمراء، وهو عامل بناء دم رائع، لذلك ، لن تصبح أبدًا عرضة للإصابة بفقر الدم.
2. يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي
بسبب ارتفاع قلوية السبانخ ، تحصل على راحة كاملة من التهاب المفاصل الروماتويدي .
3. تحافظ على المستويات القلوية
تزيل السبانخ الأنسجة في جسمك، ويساعد في الحفاظ على مستوى القلوية في دمك.
4. يعالج نزيف اللثة
يساعد عصير السبانخ المحمل بفيتامين سي على علاج نزيف اللثة .
5. نسبة عالية من مضادات الأكسدة
نظرًا لارتفاع حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضار ، فإنه يساعد على تقليل مستوى الحمض الأميني في الجسم ويقلل من مخاطر تصلب الشرايين .
6. تحارب الخلايا السرطانية
بفضل وجود الكلوروفيل والفلافونويد والمحلول الموجود في السبانخ ، فإنه يساعد في مكافحة تكوين الخلايا السرطانية .
7. يعالج الساد
يحارب مشاكل الرؤية مثل العمى الليلي وإعتام عدسة العين مع وجود فيتامين أ .
8. تحارب مشاكل المعدة
نظرًا لأن السبانخ غنية بالألياف، فإنها تساعد في مكافحة مشاكل المعدة مثل التهاب القولون والقرحة وسوء الهضم والإمساك.
9. تحارب هشاشة العظام
يحارب هشاشة العظام لأن فيتامين K الموجود في السبانخ يساعد على ترسيخ الكالسيوم في عظامك ، مما يضمن صحة وقوة العظام.
10. يكافح ارتفاع ضغط الدم
من أفضل الفوائد الفعالة لعصير السبانخ أنه يحارب ارتفاع ضغط الدم .
11. جيد للحامل
مفيد للغاية للحوامل ، لأنه يوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجنين النامي. إلى جانب ذلك ، سيعزز أيضًا كمية ونوعية الحليب المنتج في جسم الأم .
الآن بعد أن تعرفت على الفوائد ، من المدهش جدًا التفكير في مدى تمتع السبانخ الخام بالعديد من الفوائد الغذائية، ومع ذلك ، فإن هذه الفوائد لا تقتصر فقط على جسمك وحده ؛ كما أن له فوائد عديدة للبشرة والشعر.
فوائد السبانخ للبشرة
نظامك المثالي للعناية بالبشرة
مع مرور الوقت ، تبدأ بشرتك في فقدان لمعانها وبريقها ونعومتها، تبدأ في تطوير التجاعيد والبقع الداكنة أيضًا، بدلًا من تجربة تلك الكريمات المضادة للشيخوخة ومقويات البشرة والأقنعة والمراهم ، جرب كوبًا من عصير السبانخ يوميًا، تحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، مما يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتك ورطوبتها، بهذه الطريقة ، ستكون قادرًا على مكافحة الآثار الضارة للوقت على بشرتك ، وذلك أيضًا دون استخدام أي مواد كيميائية، تلعب الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ دورًا مهمًا في تعزيز صحة البشرة ونضارتها .
فوائد السبانخ للشعر
شعر قوي وصحي
يشكل شعرك جزءًا مهمًا من شخصيتك العامة وشخصيتك، إذا كان لديك شعر خفيف أو حكة في فروة الرأس ، فقد تصبح سببًا للإحراج الاجتماعي لك، بدلًا من استخدام مقويات الشعر والشامبو الكيماوية ، ضع في اعتبارك تناول كوب من عصير السبانخ يوميًا، نظرًا لأن السبانخ مليئة بمركب فيتامين ب ، فإنها تساعد على تحفيز نمو شعرك والحفاظ على لمعانه أيضًا .
فوائد السبانخ للرجيم
لإنقاص الوزن ، يجب أن تستهلك سعرات حرارية أقل ، ويحتوي كوب واحد من السبانخ على 7 سعرات حرارية فقط، الألياف غير القابلة للذوبان ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولن يمتص الجسم السعرات الحرارية، لذلك ، ستوفر لك السبانخ ما يكفي من الألياف وتحافظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة.
أضف كوبًا من السبانخ إلى نظامك الغذائي اليومي وسترى الفرق في غضون أيام قليلة، سيبقيك المحتوى الغني بالألياف ممتلئًا لفترة أطول وسيحد من تناول الكثير من السعرات الحرارية، تخطي تلك الوجبات الخفيفة غير الصحية والمشروبات السكرية واختر كوبًا من السبانخ فوقها.
فوائد السبانخ واضرارها
تناول الكثير من السبانخ يمكن أن يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المعادن، يرتبط حمض الأوكساليك الموجود في السبانخ بالزنك والمغنيسيوم والكالسيوم بسبب عدم امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الكافية ، مما قد يؤدي إلى نقص المعادن، كميات عالية من البيورينات والأوكزالات يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل حصى الكلى و النقرس (وهو نوع من التهاب المفاصل )، قد تشكل كميات كبيرة من حمض الأكساليك في السبانخ حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى، كما قد يؤدي ارتفاع نسبة البيورين في السبانخ أيضًا إلى تفاقم النقرس أو التهاب المفاصل النقرسي ويؤدي إلى آلام المفاصل وتورمها والتهابها .
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المصدر healthline