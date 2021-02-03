الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وبرايتون

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وبرايتون في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي.
الشوط الأول شهد تكتلًا دفاعيًا من لاعبي برايتون، وكانت أخطر كرات ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، لكن تسديدته علت العارضة .
وأعلن الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه في مواجهة برايتون ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيليبس - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون
خط الوسط: جيني فينالدوم - جيمس ميلنر - تياجو ألكانتارا
خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - روبيرتو فيرمينو
ويستهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معادلة رقم كيني دالجيش أسطورة الريدز.
ويمتلك صلاح 5 أهداف في مرمى برايتون سجلها خلال 7 مشاركات، ويتبقى له هدف ويعادل عدد أهداف كيني دالجيش أسطورة الريدز في مرمى برايتون.