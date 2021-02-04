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مساعد وزير السياحة: صور أكشاك قصر البارون وضع مؤقت وليس دائما .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:57 ص
قصر البارون
قصر البارون
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محمود محسن
أكدت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة الكشك أن الصور التي تم تدولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حديقة قصر البارون هي وضع مؤقت وليس دائم.

وأضافت زيدان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك عربة للطعام  تقدم مشروبات وأطعمة خفيفة ووجودها يتماشى مع القصر ولا يجرح منظره.

وتابعت  مساعد وزير السياحة أن الخدمات السياحة كلها مقامة في منطقة الحديقة دون المساس بالمزار الأثري، وجميع الأعمال تتم في الحديقة الخلفية للقصر واستغلال بدروم القصر في أنشطة سياحية وثقافية"، مؤكدة أن ردود فعل الزوار تعكس اعجاب الزائرين بقصر البارون.

وأشارت زيدان إلى أنهم يستغلون حاليا الأماكن الموجودة فى حديقة قصر البارون في خدمات سياحية لخدمة السائحين واستغلال بدروم القصر كمركز ثقافي لاجتذاب شرائح جديدة من الزوار لقصر البارون.
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