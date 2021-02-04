ضبط 1449 مخالفة دوائية بحملة على الصيدليات في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية،تم التكليف بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي المنشأت الدوائية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرفية انه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر، حملة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة منشأة أبو عمر.

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وأشار "مسعود" انه أسفرت جهود الحملة من ضبط ١٤٤٩ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة ما بين أدوية ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور تداولها بالصيدليات، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور تداولها، وعينات طبية مجانية معدة للبيع.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٣٥٦ ، ٣٥٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منشأة أبو عمر.

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.



