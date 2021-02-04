أحمد مجاهد: أتمنى فوز الأهلي ممثل مصر فى المونديال أمام الدحيل

أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أنه يدعم النادى الأهلي فى مباراته اليوم، الخميس، أمام نادى الدحيل القطرى.









ويلتقى مساء اليوم، الخميس، المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، نظيره فريق الدحيل القطرى فى افتتاحية مونديال الأندية.









وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أتمنى فوز ممثل مصر فى المونديال النادى الأهلى فى مباراته المرتقبة أمام الدحيل القطرى الليلة".









ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولى أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.









وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة.









واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني، على أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم، وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.







