إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بطريق سنهوا بعزبة الخميسين، دائرة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.





بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام عزبة الخمسين التابعة لقرية سنهوا، دائرة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.





وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات، وتم نقلهم جميعا، إلى مستشفى السعديين لمركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.