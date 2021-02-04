ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود لكشف ملابسات العثور على جثة مجهول في الهرم

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:31 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

تكشف مباحث الجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية بأحد شوارع منطقة الهرم.


تلقى مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثة بالطريق العام في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة لذكر في العقد الخامس من العمر، ويرتدي ملابسة كاملة.

 

كما تبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية، كما ثبت من خلال المعاينة عدم حمل المتوفي أي مستندات تدل على هويته، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتأكد من كون الوفاة طبيعية أم توجد شبهة جنائية سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها.


وكشفت التحريات عن التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لمكان العثور على جثة المتوفى، لتفريغها وفحصها لمعرفة هل يوجد شخص ألقى الجثة في مكان العثور عليها، أم أنّ الوفاة حدثت له أثناء مروره بالشارع أو وجوده به.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مراهق يشعل النيران في جده.. ضبطه يمارس الجنس مع فتاة بشقته في 15 مايو

بدون إثبات شخصية.. العثور على جثة خمسينية فى الشارع بإمبابة

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة متحللة وسط الزراعات بالقرب من مقابر المطرية

الجثة متحللة بالكامل.. نيابة العامرية تطلب سرعة تحريات المباحث حول العثور على جثمان طبيب داخل فيلته

مصرع فلاح فى ظروف غامضة بإحدى قرى ميت سلسيل بالدقهلية

ترشيحاتنا

إنخفاض جديد فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

3 أشهر حبس و500 جنيه غرامة.. 10 مخالفات مرورية تعرضك للعقوبة وفقا للقانون

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

نائبة بالكنيست: نتنياهو انتهى وهذا هو رئيس وزراء إسرائيل الجديد

Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك