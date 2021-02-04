نميرة نجم: إعادة اختيار مصر في مكتب المؤتمر الأفريقي لعام 2021

قالت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن دول منطقة شمال أفريقيا استقرت وأبلغت رسميا مفوضية الاتحاد على اختيار مصر لتمثل الإقليم كعضو في مكتب المؤتمر الأفريقي في تشكيله لعام 2021.





وبحسب بيان، الخميس، يضم مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي في تشكيله الكونجو الديمقراطية بصفتها رئيس الاتحاد ورئيس المكتب في دورته القادمة، وجنوب أفريقيا مقرر المكتب بصفتها الرئيس للاتحاد في دورته الحالية ، واستمرار مصر كعضو بالمكتب ممثلا عن إقليم الشمال للدورة القادمة ، ويعتبر مكتب المؤتمر هو مجلس مصغر لرؤساء الدول الأفريقية، ويتكون من رؤساء خمس دول تمثل المناطق الأفريقية الخمسة.





وكانت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي قالت أن انتخابات مفوضية الاتحاد ستبدأ اليوم من خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأفريقية في دورته العادية 38 على مناصب هي ستة أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد ، وستة أعضاء في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته ، وأربعة قضاة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس لجامعة أفريقيا .





وأضافت أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستمتد أونلاين بعد انتهاء أعمال القمة الأفريقية القادمة على مستوي الرؤساء يوم 7 فبراير لانتخاب ستة مفوضين للاتحاد، وذلك لاختبار وتعيين رئيس المفوضية ونائبه، واستبعاد كل المرشحين من دول كلا المنطقتين الجغرافيتين التي سيأتي منها كلا من الرئيس ونائبه من استكمال التنافس علي مقاعد الست مفوضين للاتحاد.





وأشارت نجم أن مكتب المستشار القانوني للاتحاد تلقي إخطار رسميًا اليوم من دولة غانا بسحب ترشيح مرشحتها مارتا آما أكيا بوبي التي تتنافس علي منصب نائب رئيس المفوضية، وانسحاب من دولة جامبيا لمرشحتها فاتوماتا س.م. جالو-تامباجانغ التي تنافس علي ذات المنصب.



