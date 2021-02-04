6 وحدات جديدة لنزح مياه الأمطار في أسيوط بـ 5.5 مليون جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن رفع درجة استعدادها لمواجهة الأزمات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطبقا لما أعلنته هيئة الارصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار وسوء الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م.





وأوضح أن الشركة دعمت معدادتها لمواجهة السيول بـ 6 وحدات نزح مياه عبارة عن 2 وحده كبير قدرة 170 حصان بتكلفة اجمالية 2 مليون جنيه، و4 وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة اجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة ازمة سقوط الامطار والسيول بتكلفة اجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه.





وأشار إلى جاهزية معدات وإمكانات الشركة بكافة معداتها، والتى تضم 73 سيارة كسح، 20 معدة تطهير (مدمج – نافورى)، 11 حفار على عجل وكاتينة، و5 ورشة صيانة متنقلة، و25 طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، و6 معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، و13 جهاز تنفس صناعى لتأمين الغطاسين، فضلًا عن 16 سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى انقطعت فيها الخدمة فى فترة الازمة.





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لادارة الازمات والكوارث لسرعة التعامل مع الأزمات وأى حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتى جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كافة غرف الصرف الصحى ومحطات الانفاق من أعمال التطهير والتأكيد على اصلاح اى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب اغطية له، ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار.