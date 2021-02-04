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محافظ قنا: أنشانا أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على أحدث طراز.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:42 م
محافظ قنا
محافظ قنا
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ياسمين القصاص

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مبادرة تطوير الريف المصري ستغير وجه الحياة في النجوع والقرى لمدة 3 سنوات بتكلفة مالية تبلغ 515 مليار جنيه وستشمل كل القرى المصرية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تطوير 32 قرية في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهر التغير الكبير في حياة أهالي هذه القرى، ولفت إلى أن المحافظة شهدت إنشاء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على أحدث طرز، بالإضافة إلى مدن جديدة على غرار مدينة غرب قنا ومدينة قنا الجديدة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما سيجرى تدشين وحدات سكنية على مساحة 20 فدان في نجع حمادي للتغلب على العشوائيات.

 وأضاف أحمد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن المحافظة ستشهد تطوير 5 مراكز من إجمالي 51 مركز على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، بواقع 19 قرية رئيسة و68 قرية أم.

 

وتابع، أن هذه المبادرة تشمل التنمية المتكاملة وليس مجرد الشكل الجمالي من بنية تحتية كاملة ومشروعات إنتاجية لأهالي القرى حتى لا يجبروا إلى السفر للعاصمة والعيش هناك، بعدما لم يكن الأهالي سعداء بأوضاع المحافظة، لكن جرى بدء برنامج تنمية صعيد مصر وشهد تدشين 1000 مشروع.

 

وأوضح، أن البنية التحتية في المحافظة كانت مشكلة كبيرة، لكن يجرى التعامل معها في إطار المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية مؤخرًا.

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