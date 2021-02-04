بدء تطعيم الأطقم الطبية في جامعة كفرالشيخ بـ لقاح كورونا.. صور

شهد مستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم، الخميس، بدء تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا الصيني، في إطار جهود الدولة لحماية الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مايبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.





وأوضح أن مستشفيات جامعة كفرالشيخ بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة خلال المرحلةال ثانية .





وقال دسوقي، إن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم.





ومن جانبه، شهد الدكتور محمد عبد العال، أستاذ جراحة القلب والصدر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، متابعًا الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم بدءًا من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.





وطمأن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأطقم الطبية على سلامة اللقاح وضرورة الالتزام الجميع بالحصول لحماية الأطقم الطبية من الإصابة مشيرا إلى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.





وشرح "عبد العال"، للأطقم الطبية فوائد تلقى اللقاح وأنه بدأ بنفسه لتشجيع الجميع على تلقيه مؤكدا أن الدولة اختارت أفضل أنواع اللقاحات المتاحة على مستوى العالم وأنها وفرت الإمكانات المادية واللوجيستية لدعم الأطقم الطبية باللقاح.





وجاء الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب، الدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، في مقدمة الأطقم الطبية الذين تلقوا التطعيم بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة المستنيرة على تلقي اللقاح .



