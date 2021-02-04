ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ممثل مصر وإفريقيا.. اتحاد الكرة يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل فى المونديال

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:42 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
يسري غازي
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، رسالة دعم للنادي الأهلي معربا خلالها عن كل الأمنيات الطيبة والدعوات المخلصة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم ممثل الكرة المصرية والأفريقية الذي يبدأ اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بلقاء الدحيل القطري.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للأندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة .

وأستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه  أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمد كهربا وطاهر محمد طاهر  ووالتر بواليا

وسوف يخضع بدر بانون لإختبار أخير صباح اليوم في ملعب صغير بالقرب من الفندق .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه الدحيل بالزي الثالث في مونديال العالم للأندية

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

تعرف على تشكيل الأهلي في مواجهة الدحيل بمونديال العالم للأندية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

هجوم ناري.. تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تنصح بتناول هذا المشروب لحمايتك من نوبات القلب

مواصفات DS3 CROSSBACK المنتظر طرحها قريبا.. صور

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت