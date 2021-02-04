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10000 جرعة يوميأ.. طوابير طويلة أمام مركز تطعيم لقاح كورونا بأمريكا

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:40 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو يرصد طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام مركز التطعيم الهائل في تكساس الأمريكية.

وافتتح مركزا كبيرا للتطعيم ضد فيروس كورونا في موقع مضمار سباق الخيل الهائل بولاية تكساس الأمريكية.

ويهدف المركز إلى توفير ما يصل إلى 10000 جرعة لقاح في اليوم، حيث من المتوقع أن يضم 16 ممرا للسيارات التي يمكن تقديم لقاح فيروس كورونا بداخلها.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، أمس الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.

ويصبح بذلك"مايوركاس" هو أول أمريكي لاتيني وأول مهاجر يشغل هذا المنصب الحساس، بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وصوت 56 من أعضاء مجلس مجلس الشيوخ لصالح مايوركاس مقابل 43 صوتا ضده، وهو أقوى تصويت لمرشحي الرئيس جو بايدن حتى الآن.
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