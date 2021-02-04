إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

أصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر المنزلي لإستكمال بروتوكول العلاج، لحين الشفاء.
ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم وقفة رجالة الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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