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فن

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر المنزلي لإستكمال بروتوكول العلاج، لحين الشفاء.


ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم وقفة رجالة الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.


"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.


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