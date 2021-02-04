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رياضة

بعد خسارة المحلة.. لاعبو الزمالك يتعاهدون على العودة للانتصارات ومواصلة تصدر الدوري

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:38 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة وطالبهم باستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد.

وأكد المدير الفني للاعبين أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم في تخطي الكبوة الحالية، واستعادة النتائج الإيجابية من جديد والبداية ستكون من لقاء الاتحاد السكندري.

وتعاهد لاعبو الزمالك في نهاية الجلسة بمصالحة الجماهير والعودة من جديد للانتصارات ومواصلة تصدر بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
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