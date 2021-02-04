مونديال الأندية.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.