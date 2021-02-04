مونديال الأندية.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.







