رياح باردة وموجة صقيع على المدن الساحلية ووسط سيناء

تتعرض مناطق محافظة شمال سيناء ، مساء الخميس، إلى طقس سيئ، وهبوب رياح باردة وسط توقعات بزيادة معدلات هطول الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.





وانتشرت الغيوم المحملة بسحابة من المياه سماء سيناء إلي جانب هبوب رياح باردة، وصلت إلى درجة الصقيع خاصة في المناطق المفتوحة بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء.





وقال خالد زايد، إن منطقة الظهير والجورة جنوب الشيخ زويد شهدت هطول أمطار خفيفة، إلى جانب هطول أمطار في معظم مناطق رفح خاصة مناطق الساحل في الساعات الأولى من نفس اليوم الخميس.





وفي بئر العبد هطول الأمطار بصورة متوسطة خلال فترة قليلة بينما استمرت حالة الطقس السيئ وهروب الرياح التي أدت إلى الالتهابات ببحيرة البردويل رغم إغلاقها أمام نشاط الصيد لمدة أربعة أشهر من يناير حتي نهاية شهر أبريل القادم ٢٠٢١م.





كما هطلت الأمطار بدرجة ضعيفة في مدينة العريش، علي بعض المناطق دون أخرى والتي لم تؤثر علي مجريات الحياة في العاصمة العريش حيق تسير الحياة بشكل طبيعي، لكن سرعة الرياح أدت إلى زيادة معدلات المد والجزر علي الشاطئ حيي وصلت الأمواج إلى عدة أمتار علي الساحل بسبب هذه الظاهرة الطبيعية.

وسارع المواطنون بمركزي الجسنة ونخل بوسط سيناء بعمل سدود ترابية، تحسبا لهطول أمطار وذلك بهدف تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول لري الأراضي الزراعية وتخزين المياه في هرابات إسمنتية تحت الأرض لإعادة استخدامها في الشرب وري الزراعات.





وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.





ووجه المحافظ مسئولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.

وقال إنه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.





وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري. ووجه "الغندور"، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام.



