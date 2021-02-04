شمال سيناء تستعد لافتتاح قصر ثقافة العريش في أبريل

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه يجري تجهيز مبني قصر ثقافة العريش الجارى إحلاله وتجديده، تمهيدا لافتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ٢٥ أبريل المقبل.





وأكد المحافظ، أثناء تفقده المبني القصر، مساء اليوم الخميس، سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالقصر تمهيدا لافتتاحه واستئناف دوره الثقافى، ولإعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية وتنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة.





وأشار إلى أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدى للأفكار المتطرفة .. إلى جانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.





رافق المحافظ فى الزيارة العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وكان فى استقباله أشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء وعدد من العاملين بالقصر.

وكان اللواء الدكتور محمد شوشه، استقبل في وقت سابق، الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، والوفد المرافق له، علي هامش زيارته للقصر، قال إن للثقافة والفنون أهمية فى تطور المجتمع وبناء الإنسان، والتصدي الأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.





بدوره أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة دعم المكتبات العامة بالمحافظة بكمية من الكتب وإصدارات وزارة الثقافة، بجانب تحديث الكتب الموجودة وصيانة المكتبات.





أشار الدكتور عواض، إلى إعادة محافظة شمال سيناء علي خريطة المهرجانات الفنية والثقافية، وتنفيذ فعاليات متنوعة علي أرض المحافظة.

وأوضح أنه تم وصول كافة التجهيزات من أثاث وغيره ويتم التجهيز للافتتاح الكبير خلال فترة قريبه بحضور وزيرة الثقافة، وقال إنه تم التوجيه بدعم وإنشاء فرقة للفنون الشعبية والفنون التلقائية وتقديم كل المساعدات لها، وتزويد مكتبة العريش والمكتبة العامة بالكتب اللازمة والعمل على التجهيز لتطوير مكتبة العريش العامة .





أضافت ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، علي تنفيذ برامج ثقافية وتوعوية للشباب من أبناء محافظة شمال سيناء، الي جانب تنظيم رحلات لزيارة معالم القاهرة الثقافية والتاريخيه، علاوة علي تنظيم ورش عمل يشارك فيها النشء لتلافي الآثار النفسية التي خلفها الارهاب علي ارض سيناء .





يذكر أن قصر ثقافة العريش ، أقيم على مساحة 2500 مترا مربعا ويضم 3 طوابق ، ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيلية وقاعات للأنشطة الفنية المختلفة وقاعات لاستقبال كبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب إدارية .. الى جانب مكتبة يتم دعمها بالكتب والإصدارات المختلفة لوزارة الثقافة وتحديث الكتب الموجودة بها لنشر الثقافة بين فئات بالجامعة خاصة الشباب.





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