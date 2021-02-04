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ديني

بابا الفاتيكان: شجاعة شيخ الأزهر ساعدتني كثيرا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:57 م
شيخ الأزهر وبابا
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
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محمد شحتة
توجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بجزيل الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في اطلاق وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا "هو أخي وصديقي وشريكي في التحديات والمخاطر".

وقال بابا الفاتيكان، خلال كلمته باحتفال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: "أشكر الإمام الطيب على رفقته في طريق التأمل، وإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية، التي لم تكن أمرا سهلا"، مضيفا "شهادته ساعدتني كثيرا، لأنها كانت شجاعة".

ونبه بابا الفاتيكان إلى ضرورة تطبيق بنود وثيقة الأخوة الإنسانية قائلا: "إما أن نكون إخوة أو سينهار كل شىء"، موضحا أن هذا الأمر هو تحدي القرن الذي نعيشه، وأن "الأخوة" تعني الاحترام والاستماع بقلب منفتح، والقبول الصادق، وعلينا ألا نتخلى عنها.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أحيت الذكرى الثانية لتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" والذي يتزامن مع إقراره يومًا عالميًا، بمشاركة إفتراضية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، عبر الإنترنت نظرا للتحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
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