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محافظات

نفوق ماشية صعقا بالكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية بـ بنها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:09 م
وفاة ماشية صعقا بالكهرباء
وفاة ماشية صعقا بالكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية بـ بنها
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إبراهيم الهوارى
تعرضت ماشية بقرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها لصعق كهربائي بعمود إنارة اثناء سيرها بأحد شوارع القرية بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما ادى الى نفوقها وتم إخطار الأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم. 




وطالب الأهالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومسؤولي مجلس مدينة بنها بضرورة تغطية الأعمدة الكهربائية بمواد عازلة تمنع وصول المياه إليها خاصة في فصل الشتاء. 

وأشار الأهالي إلى أن ذلك يقلل خطر إصابة الأطفال والمواطنين بالقرية للخطر عند ملامستهم لتلك الأعمدة الكهربائية علاوة على حماية الماشية وعدم تكرار مثل تلك الواقعة.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت موجة من الطقس السيئ والأمطار علي انحاء مختلفة بالمحافظة ورفعت المحافظة حالة التأهب على مستوى المحافظة في كافة القطاعات وشركة مياه المحافظة، وانتشرت سيارات شفط مياه الأمطار.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق مشددًا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات.
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