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ديني

الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:13 م
الأوقاف تواصل حملاتها
الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد
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محمود ضاحي
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .


 وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة يحمي المجتمع من الأمراض ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا،  ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .


تواصل مديرية أوقاف أسيوط اليوم الخميس  حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .


 وأكد مدير مديرية أوقاف أسيوط أن الإسلام ربط بين النظافة والإيمان ،  مضيفا أن الالتزام بالضوابط الاحترازية لا يتنافى مع التوكل على الله (تعالى) ، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا  البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه .


يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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