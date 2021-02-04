الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .









وأكد القطاع الديني أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها عقب كل صلاة يحمي المجتمع من الأمراض ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء .









تواصل مديرية أوقاف أسيوط اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .









وأكد مدير مديرية أوقاف أسيوط أن الإسلام ربط بين النظافة والإيمان ، مضيفا أن الالتزام بالضوابط الاحترازية لا يتنافى مع التوكل على الله (تعالى) ، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ، فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى يرفع الله (عز وجل) عن بلادنا البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه .









يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ومساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.



