ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء لم يتأثر بسوء حالة الطقس التى تشهدها محافظة دمياط اليوم ، حيث تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15273 طن تشمل : 2813 طن فوسفات و 12460 طن يوريا .









وأضاف في بيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت، 52893 طن تشمل : 11000 طن ذرة و 3400 طن قمح و 13800 طن خردة و 629 طن خشب زان و 1884 طن ابلاكاش و 13251 طن فول و 4735 طن كلوريد ايثيلين و 1378 طن كربونات الصوديوم و 1375 طن كبريتات الصوديوم و 1441 طن الواح حديد.





كما أشار البيان ،أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 587 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و بطاطس و بطاطا و قرنبيط و كرنب و بقدونس و طماطم ) و حاصلات زراعية ( كركدية و ليمون و قرع عسل و بصل و فول و بردقوش و زيتون ) و فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و اسبانيا و المانيا و أوكرانيا و بلجيكا و مالطا و انجلترا و باكستان و بنجلاديش و روسيا و امريكا و هولندا .









وأوضح البيان، أن إجمالى عدد الحاويات الوارد 819 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2168 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45249 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44333 طنا.





كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2713 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن شحن عدد 40 حاويه 20 قدم متجه إلى بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4445 شاحنة.