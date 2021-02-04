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الهجرة تدعو المصريين المسافرين للإمارات للتريث تجنبا لأزمة عالقين جدد بسبب كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:10 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شيرين عادل

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن الوزارة أطلقت منذ يومين مركز الوزارة للحوار مع شباب الدارسين المصريين بالخارج والتى تعد شريحة مهمة أعادتها الدولة المصرية أثناء أزمة العالقين بسبب كورونا.


وأضافت  "   مكرم  " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنها تطمئن المصريين العالقين بالإمارات فى طريقهم للكويت لافتة إلى الوزارة أصدرت بيانا حول إغلاق الكويت للمجال الجوى لمدة أسبوعين نظرا لجائحة كورونا نتج عنه وجود عالقين مصريين على أرض الإمارات العربية أو سلطنة عمان وقامت الوزارة بالتعاون مع بنك مصر وجمعية مصر الخير للتكفل بإقامتهم حتى يتم فتح المجال الجوى فى الكويت وتناشد المصريين المسافرين بالإمارات بالتريث تجنبا لأزمة عالقين جدد. 

وأشارت إلى  أن الوزارة استفادت من تواجد هؤلاء الطلبة بالأراضى المصرية بتنظيم كثير من الزيارات ومقابلة المسئولين للتعرف على المستجدات بالدولة المصرية .

وبعد انتهاء هذا البرنامج قررت الوزارة الاستفادة الأكثر من هذه الشريحة عن طريق وضع استراتيجية للاستفادة منهم وهو شريحة العقول المصرية فى الخارج والذين يحتاجون للتعرف  أكثر عن دولتهم المصرية ، لافتة أن حفل إطلاق المركز شهد حضور تنسيقية شباب الأحزاب .


ولفتت إلى أن التفاعل ما بين المصريين بالخارج وتنسيقية الأحزاب وجد فيه الدارسون بالخارج بتمكين الشباب سياسيا على أرض الواقع وحصولهم على عضوية مجلس النواب فى سن صغير ،  مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع تنسيقية شباب الأحزاب بوضع خطة عمل للاستفادة من شريحة الدارسين بالخارج والدفاع عنها ضد الأفكار السلبية والمضللة ضد الدولة المصرية .

واوضحت بوجود زيارة ميدانية لشباب الدارسين بالخارج للتعرف على مبادرة حياة كريمة وتدخل الدولة المصرية لمساعدة القرى الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم وتطوير القرى ، لافتة إلى القوى الناعمة فى شريحة الدارسين بالخارج ومنها سد النهضة ، قضايا التنمية ، ملف حقوق الانسان.
 
وأكدت أن شباب الدارسين بالخارج بدأ بـ 15 شابا وفتاة ولكن بعد تطوير البرنامج تضاعف العدد لعدد 200 شاب وفتاة ثم تطوير الاستراتيجية وفتح باب التسجيل للدارسين بالخارج والجاليات والذى شهد إقبالا كبيرا.










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