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ديني

حكم لعب كرة قدم مقابل مال يدفع للفائز

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:01 ص
حكم لعب كرة قدم مقابل
حكم لعب كرة قدم مقابل مال يدفع للفائز
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محمود ضاحي
نلعب مباراة كرة قدم على مبلغ مالي للفائز فهل هذا يجوز.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشباب الذين يلعبون كرة قدم أو رياضة أخرى على مبلغ مالي للفائز؛ فهذا يجوز ولا حرج فى ذلك. 

وأضاف وسام، أن المنافسة التى تكون دائمًا فى الأعمال التى تقوى البدن لا شيء فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر)) والخف وهو الجمل والنصل اى الرمى والحافر وهو الخيل، فكل هذا مما يقوى الشباب. 

وأشار الى أن هذه المسابقات اذا كانت أغراضها تقوية الجسم فللعلماء فيها قولان هل يقاس على قول النبي أو أن ذلك لا يجوز إلا ماكانت بهذه الثلاثة فقط، والذى يبدو أن كل ما كان فيه تقوية للبدن ورياضة مشروعة فأنها تدخل فى المسابقات ويجوز أن يكون للفائز جائزة من المنظمين لهذه العملية.


كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، مؤكدا أنها حلال شرعًا، وقال: "لا يوجد حُرمة في مشاهدة كرة القدم، الأمة كلها تشاهد كرة القدم".

وأضاف "عاشور"، خلال فيديو نشره على صفحته على "فيس بوك"، أن مشاهدة مباريات كرة القدم حلال ولا يوجد لها تحريم فى الشرع الحنيف.

وأشار إلى أن مشاهدة كرة القدم للترفيه عن النفس، ومن المباحات بشرط ألا تجعل الإنسان يخل بواجبه وعمله؛ لأنها حرام أن تعطل عن واجب، ولكن المشاهدة نفسها ليست حرامًا.

وأكد أن كرة القدم من المباحات التى تروح عن النفس بشرط ألا تعطل المسلم عن العبادة أو تشغل عن أداء الصلوات فى أوقاتها، أو الانشغال بها عن العمل فوقتها يأثم المسلم شرعا لأنه ترك العمل وليس للمشاهدة.
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