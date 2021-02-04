محافظ أسيوط:علينا ترسيخ قيمة الإخوة الإنسانية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الاحتفال الذي نظمته جامعة الأزهر فرع أسيوط، باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، بقاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، يؤكد تكاتف جميع أجهزة الدولة ويعطى صورة جميلة عن مصر.





وأضاف عصام سعد، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجميع كان يتحدث بوطنية عالية وروح التعاون المشترك سيطرت على المشهد، مطالبا بضرورة التحلي بلغة الحوار والتفاهم ونشر المحبة والمودة.





وتابع محافظ أسيوط، أنه يجب علينا ترسيخ قيمة الإخوة الإنسانية بين الناس جميعًا، وحب البلد وضرورة بذل الغالي والنفيس من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية.