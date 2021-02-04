البايرن يوجه رسالة لـ الأهلي بعد الفوز على الدحيل القطري

علق فريق البايرن ميونخ على فوز الأهلي على الدحيل القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية.





وكتبت الصفحة الرسمية البايرن عبر فيس بوك قائلة: "الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا Al Ahly SC ".





الاهلي قدها .. تعليق نارى من شوبير علي فوز الاهلي

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الافتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.