بعد تأهل الأهلي.. رامي رضوان: مباراة البايرن ليست سهلة ومفيش حاجة مستحيلة

هنأ الإعلامي رامي رضوان، النادي الأهلي بتحقيق الفوز في مباراته أمام الدحيل القطري وتأهله للدور نصف النهائي ومواجهة نادي بايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للاندية.

وأضاف رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مباراة النادي الاهلي امام بايرن ميونخ مباراة ليست سهلة".

وتابع رامي رضوان:" مفيش حاجة اسمها مستحيل وعلى اللاعبين اللعب بروح قتالية وسيطرة هجومية وضغط من البداية لتحقيق الفوز".



انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.





وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.





وانتهت المباراة بفوز النادي الاهلي بهدف دون رد في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية.





ويواجة الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الاثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي إن سبورت 1.