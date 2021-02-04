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رضا عبد العال مهاجما الأهلي بعد الفوز على الدحيل: ضحك على الدقون

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أكد رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أداء النادي الأهلي الدفاعي في المباراة الاولى ببطولة كأس العالم للأندية من أجل الصعود "ضحك على الدقون"، قائلا: "موسيماني لم يقسم أوقات المباراة، ولم يغير خطه طوال المباراة".


وأضاف رضا عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فريق الدحيل القطري لم يؤد بشكل جيد خلال الشوط الاول، متابعا: "الدحيل مدخلش المباراة في الشوط الأول، والمفروض موسيماني كان في الشوط الثاني استعان بالسرعات".


وتابع: "كان لازم موسيماني يستعين بسرعات محمد شريف وصلاح محسن في الشوط الثاني.. نزلهم والأهلي مضغوط ومقدرش يستفيد بيهم".
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