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سيارات

نيسان تكشف رسميا عن فرونتير 2022 .. تعرف على المواصفات .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:01 م
فرونتير 2022
فرونتير 2022
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أماني نوار
أزاحت نيسان الستار عن موديل فرونتير 2022 الجديدة كليا ، والتي ظهرت بطول أكبر عن الموديل المعروف ، وقاعدة العجلات والمحرك لم تتغير، وكشفت الشركة عن محرك V6 ، سعة 3.8 لتر الجديد مع موديل  2022.

          
سنجد ان محرك السيارة يولد قوة 310 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك بتسع سرعات. وتقول نيسان إن صرفية الوقود مشابهة إن لم تكن افضل من الطراز السابق ، ويوفر ناقل الحركة الجديدة تجربة قيادة أفضل من الطراز السابق.


السيارة حصلت على تصميم كلي ، وتصفه الشركة بأنه متشابك ، وعملت نيسان على جعلها اكثر قدرة وراحة ، وذلك مع مقاعد مقاومة للجاذبية، لجعل القيادة لمسافات طويلة مريحة قدر الإمكان .

 
تتمتع السيارة بكل أنظمة الدفع الخلفي والدفع الكلي ، مع مساعد صعود التلال والتحكم في النزول من التلال بشكل قياسي، وحتى الآن لم تكشف نيسان عن الأسعار ، والتي ستعلن عنها الشركة بالإضافة إلى استهلاك الوقود، وغيرها من التفاصيل مع بدء عمليات تسليم السيارة، والتي يُتوقع أن تبدأ في الصيف المقبل.

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