"لا ناقة لي فيها ولا جمل".. حكاية مثل يقوله العرب

لا ناقة ولا جمل.. مثل يتداول كثيرا على لسان العرب ويقال ليعبر الشخص أن هذا الأمر ليس من اختصاصه وليس له صلة به.
وتعود قصة هذا المثل الى ايام العرب فى العصر الجاهلي وبالتحديد فى بدايات أوقات حرب البسوس بعد مقتل كليب بن بكر.
وعندما أراد أخاه المهلهل والشهير بالزير سالم الاخذ بالثأئر من قاتل أخيه وقبيلته التى كانت تربطها صلة قرابة مع ابن عباد .
وابن عباد كان فارس العرب الاول وسيدها وكان يذهب إليه العرب المشاوره فى أمور الحرب وعندما أراد المهلهل إشعال الحرب ذهب إلى ابن عباده لميله القتال فى صفوفه على الرغم من كبر سن ابن عباد فى ذلك الوقت.
لكن كان رد ابن عباده على طلب الزير بالانضمام إلى صفوفه بأن قال له أن سوف يعتزل هذه الحرب ومعه قبائل يشكر وعجل وقيس وبعض من قبائل بكر .
فإراد الزير سالم أن يضمن أن ولاء ابن عباد لن يتغير وأنه لن يذهب إلى هذه الحرب وكان لابن عباد فرسة من الخيل لا يوجد من يسبقها فى سرعتها ولا قوتها يطلق عليها النعامة فطلب الزير سالم أن يعطيه النعامة فرفض حتى لا يظن العرب ان ابن عباد يقف في صف الزير سالم فقال له قولته الشهيرة " هذة الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل" وضربت مثلا يقال حتى الآن.