"لا ناقة لي فيها ولا جمل".. حكاية مثل يقوله العرب

لا ناقة ولا جمل.. مثل يتداول كثيرا على لسان العرب ويقال ليعبر الشخص أن هذا الأمر ليس من اختصاصه وليس له صلة به.





وتعود قصة هذا المثل الى ايام العرب فى العصر الجاهلي وبالتحديد فى بدايات أوقات حرب البسوس بعد مقتل كليب بن بكر.





وعندما أراد أخاه المهلهل والشهير بالزير سالم الاخذ بالثأئر من قاتل أخيه وقبيلته التى كانت تربطها صلة قرابة مع ابن عباد .





وابن عباد كان فارس العرب الاول وسيدها وكان يذهب إليه العرب المشاوره فى أمور الحرب وعندما أراد المهلهل إشعال الحرب ذهب إلى ابن عباده لميله القتال فى صفوفه على الرغم من كبر سن ابن عباد فى ذلك الوقت.





لكن كان رد ابن عباده على طلب الزير بالانضمام إلى صفوفه بأن قال له أن سوف يعتزل هذه الحرب ومعه قبائل يشكر وعجل وقيس وبعض من قبائل بكر .



