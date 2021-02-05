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أخبار العالم

ماكرون: حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس ردا ديمقراطيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحجب صفحات المستخدمين، مشيرا في هذا السياق إلى حجب صفحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال ماكرون خلال ندوة على الانترنت، نظمها المجلس الأطلسي، تعليقا على الموضوع: "هذا ليس ردا ديمقراطيا. لا أريد أن أعيش في ديمقراطية، حيث تتخذ القرارات الرئيسية، بما فيها قرار إغلاق الميكروفون عندكم، من قبل جهة خاصة أو موقع خاص".

وتابع قائلا: "أود أن تتخذ هذه القرارات بناء على القانون أو توجيهات وتعليمات تمت مناقشتها بشكل ديمقراطي وإقرارها من قبل زعماء ديمقراطيين".

وانتقد ماكرون حرمان ترامب وأنصاره من إمكانية تقديم آرائهم، واصفا ذلك بـ "العنف الجديد في ديمقراطياتنا".

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