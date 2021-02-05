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فن

بعد توبا بويوكستون.. انضمام ممثل جديد إلى مسلسل ابنة السفير

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:47 ص
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق ابراهيم


اعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل .


كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: " حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل". 

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت". 

وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: "أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر. 

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014. 
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