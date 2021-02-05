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صباح البلد يستعرض تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للكلية الحربية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:42 ص
تفقد الرئيس عبدالفتاح
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأنشطة التدريبية للطلاب الجدد بالكلية الحربية أمس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح أمس بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيس السيسي تدريبات طلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ۱۱۷ حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.
 
كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء، وأظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس. 

كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.

والتقى الرئيس بعدد من أسر واهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالكلية الحربية، وقام بتحيتهم، حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، وقد وجه الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.


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