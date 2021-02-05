قسم العظام بمستشفى قنا الجامعي يستقبل ٣٠ ألف مريض خلال ٣ سنوات

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى،دعمه الكامل للمستشفيات الجامعية لتقدم خدماتها لأبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، مشيدا بجهود كافة الطواقم الطبية وعملها فى ظروف استثنائية رغم ما يمر به العالم من تفشى لجائحة كورونا، حرصا على تقديم أفضل الخدمات لأهالينا فى صعيد مصر.

وأشار غرباوى، إلى أن هناك عدة أقسام استقبلت عدد كبير من المرضى خلال الفترة الأخيرة فى مقدمتها قسم العظام الذى استقبل ٧٠٣٤ حالة.

وقال الدكتور سيد عبدالحميد، رئيس قسم العظام بطب قنا، إن قسم العظام بمستشفى قنا الجامعي استقبل أكثر من ٣٠ ألف متردد على العيادات الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، منهم ٧٠٣٤ حالة في الفترة الأخيرة رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن تفشى وباء كورونا.

وأشار عبدالحميد، إلى أن القسم أجري قرابة 5 آلاف عملية جراحية بمشاركة وحدات مفاصل الركبة وجراحة العمود الفقرى والجراحات الميكرسكوبيه وأيضا جراحة عظام الأطفال.

وأكد عبدالحميد، أن قسم العظام تحمل عبئا كبيرا في فترة قيام مستشفي قنا الجامعي بمسؤولية الاستقبال طوال الأسبوع بالرغم من قلة عدد أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والنواب، لكن برعاية رئيس الجامعة و دعمه الكامل وإشراف الدكتور علي غويل عميد كلية الطب والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية فقد استطاع القسم أن يبذل جهدًا كبيرًا و يؤدى كل ذلك في عمل متواصل لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا فى محافظة قنا و كافة محافظات الصعيد.

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